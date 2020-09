''DIO AMA I FIGLI GAY PER COME SONO" (ANCHE LA CHIESA LI AMA, MA SOLO DI NASCOSTO) - IL PAPA DURANTE L'UDIENZA GENERALE HA DETTO AI MEMBRI DI UN'ASSOCIAZIONE DI GENITORI CATTOLICI CON FIGLI OMOSESSUALI: ''SONO TUTTI FIGLI DI DIO'' - UNA MADRE: ''PER ME È STATA UNA GRANDE LUCE DOPO ANNI DIFFICILI E BUI''