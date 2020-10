IL SOCCORSO DI BERLUSCONI A CONTE: “CI ASTENIAMO DA CRITICHE E SIAMO PRONTI A UN TAVOLO CON IL GOVERNO. SI USINO SUBITO I SOLDI CHE L’EUROPA METTE A DISPOSIZIONE CON IL MES - EVITIAMO IL LOCKDOWN E DIAMO I SOLDI A CHI HA BISOGNO - BERTOLASO? L’UOMO GIUSTO PER ROMA - TOTI E CARFAGNA? I NUOVI PROGETTI NON HANNO MAI AVUTO MOLTA FORTUNA - SALVINI? NON ESISTE UN LEADER INDISCUSSO DEL CENTRODESTRA. IL SUO PER ORA È IL MAGGIOR PARTITO, ALLE PROSSIME ELEZIONI VEDREMO…

Estratto dell’articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

Presidente Berlusconi, i contagi sono schizzati oltre ogni pessimistica previsione. Il premier Conte vara un nuovo Dpcm, un' altra stretta. Pensa che il governo stia facendo tutto ciò che è necessario?

«Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. […]».

Non pensa che un lockdown, magari limitato nel tempo, possa interrompere la catena dei contagi?

«Potrebbe essere efficace, certo, ma se possibile sarebbe da evitare, perché ha un costo sociale elevatissimo. Del resto già ora molte persone sono in sofferenza. Il governo dovrebbe con estrema rapidità far pervenire gli aiuti necessari ai lavoratori e alle categorie. Per questo è indispensabile usare subito, senza perdere ancora neppure un giorno, le risorse disponibili, i 15-20 miliardi avanzati dallo scostamento di bilancio per aiutare le categorie danneggiate e i fondi che l' Europa ci mette a disposizione con il Mes per potenziare il sistema sanitario».

[…] Incidenti di Napoli, che idea si è fatto? Cosa è stato? Camorra, delinquenza, rabbia sociale? È un evento che rischia di ripetersi altrove?

«Uno spettacolo grave e preoccupante. Purtroppo è un segnale di quello che potrebbe accadere in molte città se non verrà dato un immediato ristoro a chi, per il Covid, rischia di perdere tutto. Non possiamo far morire la gente di fame per ridurre i morti causati dal virus. […] Ad ogni chiusura, per quanto giustificata, deve corrispondere l' immediato indennizzo per chi è danneggiato. Altrimenti il Paese non regge».

[…] Lei punta su Guido Bertolaso per Roma. Ma sembra che la soluzione non convinca Salvini e Meloni, forse anche per ragioni anagrafiche. Insisterà sull' ex capo della Protezione civile?

«Per Roma come per ogni città ragioneremo insieme per trovare le soluzioni migliori. Personalmente ritengo che Bertolaso, con la sua capacità e la sua esperienza, possa garantire la gestione professionale di cui Roma ha bisogno. […]».

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha escluso nei giorni scorsi Fi dalla giunta ligure, come avvenuto anche in Veneto e in Abruzzo: oggi il partito ha un solo governatore nelle grandi regioni, in Piemonte. Teme una fuga da Fi? Toti e Mara Carfagna lavorano già a un nuovo progetto politico.

«[…] la brutta pagina della Liguria, che non merita commenti. Quanto ai nuovi progetti, sempre che esistano, ricordo che in passato non hanno mai avuto molta fortuna».

[…] La Lega non ha trionfato alle ultime regionali come pure alle Amministrative. Ha perso quasi dieci punti rispetto alle Europee di un anno fa. Pensa che Salvini resti il leader indiscusso del centrodestra? Anche se avanzano altre candidature naturali come quella di Meloni o Zaia?

«Non esiste un "leader indiscusso". […] Al momento la Lega è il maggiore partito della coalizione. Alle prossime elezioni vedremo […]».

C'è posto per la Lega nel "suo" Ppe?

«Questo dipende dalle scelte della Lega. Una svolta europeista sarebbe certamente un fatto positivo». […]

