25 ago 2022 14:01

I SOCIAL NON SPOSTANO VOTI: SERVONO SOLO A INCATTIVIRE LE TIFOSERIE – DAVVERO QUALCUNO PENSA CHE CHIARA FERRAGNI POSSA AVERE UN EFFETTO SULLE ELEZIONI? GIOVANNI ORSINA: “LA GENTE SI FA CONSIGLIARE LE CREME DI BELLEZZA MA NON LE METTE IL CERVELLO IN MANO. AL MASSIMO POTREBBE SPOSTARE UN UNO O UN DUE PER MILLE. A LIVELLO NAZIONALE L'EFFETTO È IRRILEVANTE” – I SOCIAL CONTANO SEMPRE MENO E INFATTI IL PIÙ ATTIVO, CON VETTE ALTISSIME DI ENGAGEMENT, È CALENDA CHE NEI SONDAGGI ARRANCA SOTTO IL 5%...