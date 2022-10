SOGNA RAGAZZO, SUNAK! L’EX MINISTRO BRITANNICO ALL’ECONOMIA RISHI SUNAK SI CANDIDA A DOWNING STREET PER LA SUCCESSIONE A QUELLA PIPPA AL SUGO DI LIZ TRUSS, CHE SI E’ DIMESSA DOPO APPENA 45 GIORNI - L’ANNUNCIO SU TWITTER: “RIMETTERÒ IN SESTO L’ECONOMIA”. SARA’ SFIDA CON L'EX PREMIER BORIS JOHNSON CHE INTENDE ANCORA CANDIDARSI…

L'ex ministro britannico all’Economia Rishi Sunak ha formalizzato la sua attesa discesa in campo per la successione a Liz Truss, dimessa giovedì scorso dopo appena 45 giorni, come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito.

Sunak, che ha formalizzato la sua candidatura su Twitter, si è impegnato ad attuare il manifesto elettorale del 2019 e a «rimettere in sesto l'economia in un momento difficile di crisi all'insegna della competenza e dell'integrità». Al momento non ha trovato conferma l'ipotesi di un'intesa conciliatoria con il suo potenziale rivale numero uno, l'ex premier Boris Johnson. Secondo uno dei suoi sostenitori, il ministro Jacob Rees-Mogg, Johnson intende anzi ancora candidarsi.

