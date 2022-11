“CI SARANNO CONSEGUENZE ESTREMAMENTE GRAVI PER LE NOSTRE RELAZIONI” – LA MELONI HA FATTO INCAZZARE I FRANCESI: PARIGI ACCOGLIERÀ I MIGRANTI DELLA OCEAN VIKING MA INVITA “TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI AL MECCANISMO DI RICOLLOCAMENTO EUROPEO, IN PARTICOLARE LA GERMANIA, A SOSPENDERE L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI ATTUALMENTE IN ITALIA” – MARINE LE PEN (GRANDE AMICA DI SALVINI) NON VUOLE FAR SBARCARE LA NAVE: “MACRON LANCIA UN DRAMMATICO SEGNALE DI LASSISMO”