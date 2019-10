SOGNO O SON-DAGGIO? - SWG DÀ IL M5S IN CALO AL 18,5% - LA LEGA E’ IL PRIMO PARTITO AL 32,3% - IL PD, SENZA RENZI, AUMENTA I CONSENSI E SALE AL 20% - FORZA ITALIA E’ FERMA AL 5%, SCENDE FRATELLI D'ITALIA - "ITALIA VIVA" INVECE...

Il sondaggio di Swg per il Tg di Enrico Mentana non lascia scampo ai Cinque Stelle. Il Movimento, a ridosso della firma dei capigruppo della maggioranza di Camera e Senato sulla riforma della riduzione dei parlamentari, ha preso una grande batosta. I pentastellati - numeri alla mano - calano del -1.1, rispetto alla scorsa settimana, arrivando al 18,5 per cento. Invariata invece la posizione della Lega che si conferma - come sempre - al primo posto, diminuendo dello 0,5 per cento e raggiungendo il 32,3.

A seguire, ancora una volta, il Partito Democratico che vede i propri consensi salire (+0,6) fino al 20 per cento a dispetto dei suoi alleati di governo. Sorprendentemente il partito di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) vede una contrazione, per cui passa dal 7,3 al 7,1 per cento. Rimane tale e quale a settimana scorsa Forza Italia, ferma al 5 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi sembra vedere la luce e aumentare dello 0,7 per cento. Anche se la soglia del 5 per cento non viene superata.