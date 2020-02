SOGNO O SONDAGGIO? DOPO LA BATOSTA IN EMILIA-ROMAGNA LA LEGA RIPRENDE A CRESCERE. ORA È AL 31,5% - IL MOVIMENTO 5 STELLE SPROFONDA AL 15 % E LA MELONI PUNTA AL SORPASSO (11,1%) – FORZA ITALIA AL 5,9% E “ITALIA VIVACCHIA” AL 4,2… – VIDEO

La Lega di Matteo Salvini cresce ancora mentre sprofonda il Movimento 5 stelle. Corrado Formigli, in diretta a PiazzaPulita, su La7, ha illustrato l'ultimo sondaggio Index sulle intenzioni di voto degli italiani. In questa settimana il Carroccio ha guadagnato lo 0,1 per cento e ora si attesta al 31,5 per cento.

Bene anche il Partito democratico di Nicola Zingaretti che sale al 19,2 per cento (più 0,2). Male invece il M5s che cala di un altro 0,2 per cento e scende al 15,2 ai limiti della soglia psicologica. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ora all'11,1 per cento, Forza Italia di Silvio Berlusconi al 5,9 e Italia Viva di Matteo Renzi è al 4,2 per cento, in lieve salita.

