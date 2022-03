17 mar 2022 13:58

SOGNO O SONDAGGIO? - LA FIGURA DI MERDA IN POLONIA COSTA CARA A SALVINI: LA LEGA CONTINUA A SCENDERE E ARRIVA A UN MISERO 16,6% - IL “CAPITONE” PAGA IL SUO ESSERE STATO FILO-PUTINIANO, COME IL MOVIMENTO 5 STELLE DI CONTE, CHE SPROFONDA AL 13,4% - SEMPRE PIÙ TESTA A TESTA TRA MELONI E LETTA: PD PRIMO PARTITO AL 21,5%, FRATELLI D’ITALIA IN CRESCITA AL 20,7 - LA SUPERMEDIA AGI/YOUTREND