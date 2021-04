SOGNO O SONDAGGIO? IL “RADAR” DI SWG SU CONTE E DRAGHI: IL GOVERNO DI SUPER-MARIO È CONSIDERATO PIÙ EFFICACE DAGLI ITALIANI, CHE PERÒ NON PERCEPISCONO GRANDI DIFFERENZE TRA I DUE ESECUTIVI – LA MAGGIOR PARTE DEGLI ELETTORI DI CENTRO DESTRA (ANCHE DI “FRATELLI D’ITALIA”) APPREZZA DRAGHI, MA ANCHE QUELLI DEL PD. SOLO I GRILLINI RIMPIANGONO IL CONTE-CASALINO – LA LEGA È SEMPRE PRIMO PARTITO, MA CONTINUA A PERDERE CONSENSI. CRESCONO PD E CINQUE STELLE

RADAR, niente sarà più come prima - #COVIDISRUPTION

radar swg 5 11 aprile 2021

Da “Swg”

1 - TRA DRAGHI E NOSTALGIA DI CONTE

A quasi due mesi dall’insediamento del Governo guidato da Draghi e possibile fare qualche primo resoconto. Qui lo facciamo nell’ottica del paragone con l’esecutivo precedente, il Conte II. Le due personalita hanno un livello di gradimento simile, anche se la fiducia in Draghi e leggermente piu elevata in quanto piu trasversale.

radar swg 5 11 aprile 2021 1

Anche in termini di efficacia il Governo Draghi prevale di misura, ma appare significativo che una larga maggioranza degli italiani non percepisca particolari differenze tra i due esecutivi. Ad apprezzare maggiormente l’attuale Governo sono gli elettori del centrodestra, ma anche quelli del PD, mentre i sostenitori del M5S tendono a valorizzare di piu l’esperienza precedente.

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI

La compagine governativa di Draghi e ritenuta piu efficace soprattutto nei rapporti con l’Unione Europea, sulla gestione della campagna vaccinale e per pianificare la ripresa economica, ma viene ritenuta anche piu coesa.

radar swg 5 11 aprile 2021 2

La differenza piu marcata a favore del Conte II invece riguarda la comunicazione, rispetto alla quale i cittadini mostrano di preferire le modalita adottate dall’esecutivo precedente. Gli elettori delle forze che componevano la maggioranza a sostegno del Conte II forniscono opinioni simili a quelle della popolazione complessiva, con la differenza che considerano la qualita dell’attuale squadra di governo peggiorata rispetto ai predecessori.

fare i rider durante l'emergenza coronavirus 7

2 - I RIDER

La chiusura dei ristoranti legata alla pandemia e l’aumento del ricorso al food delivery e alle consegne a domicilio, ha aumentato l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti dei rider. La narrazione generata in questi mesi ha portato ad una lettura decisamente negativa della vita del rider, che, secondo la grande maggioranza degli intervistati fa un lavoro ad alto sfruttamento e bassa remunerazione che lo/la rende particolarmente infelice.

radar swg 5 11 aprile 2021 12

Ciononostante solo una minoranza di intervistati si troverebbe ad appoggiare una loro protesta rinunciando per un periodo di tempo limitato ad utilizzare i servizi delle piattaforme di consegna a domicilio e solo l’8% sarebbe disposto a farsi carico totalmente dei costi aggiuntivi derivanti dalla scelta di attribuire ai rider maggiori tutele

3 - LE DISCRIMINAZIONI VERBALI

cat calling 12

Oltre il 40% dei rispondenti ritiene che la diffusione di commenti - sul web o per strada - che denotano omofobia, sessismo o razzismo sia in crescita. Una percentuale leggermente maggiore invece li considera stabili o in diminuzione.

cat calling 3

Due percezioni diverse, quindi, come sono divergenti anche le opinioni sullo spazio consentito nei social network alle diverse posizioni su questi temi: prevale, ma di poco, la constatazione che i post discriminatori abbiano troppo spazio (25%- 29%), mentre il 22%-24% pensa che venga data troppa voce alle posizioni inverse, ovvero quelle che sostengono in maniera netta gay, donne e immigrati. Per quanto riguarda il Cat Calling (commenti a sfondo sessuale per strada), questione recentemente divenuta particolarmente attuale, ben il 47% delle donne dichiara di esserne stata vittima.

fare i rider durante l'emergenza coronavirus 1

Buona parte delle donne bersaglio di commenti sgraditi reagisce facendo finta di niente per timore di ripercussioni piu pesanti (44%), oppure risponde per le rime (17%), mentre il 39% non si sente particolarmente turbata da questo tipo di situazioni.

