SOGNO O SONDAGGIO? LA LUNA DI MIELE E’ FINITA: PIU’ DI 1 ITALIANO SU 2 NON HA FIDUCIA NEL GOVERNO MELONI – L’ESECUTIVO PERDE UNO 0,2% RISPETTO ALL'ULTIMA RILEVAZIONE DIRE-TECNE’ RISALENTE AL 26 LUGLIO E SI ATTESTA AL 39,3% - AVVISATE LA “SOLA” GIORGIA E SALVINI: IL 58% DEGLI ITALIANI E’ FAVOREVOLE ALLO IUS SCHOLAE – PD E LEGA IN CALO, CRESCONO FORZA ITALIA (+0,5%) E M5S (+0,8%)

Segno negativo nella percentuale di chi ha fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il governo perde uno 0,2% rispetto all'ultima rilevazione risalente al 26 luglio e si attesta al 39,3%. È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 29 e 30 agosto. Il 53,8% degli elettori non ha fiducia nell'esecutivo, percentuale in aumento dello 0,3%. Non sa il 6,9%.

Il 58% degli italiani, invece, è favorevole allo Ius scholae, la misura che prevede il conferimento della cittadinanza italiana ai bambini che frequentano le scuole in Italia. Contrari il 26% degli intervistati, non sa il 16%, come riporta sempre la rilevazione Dire-Tecnè. Lo Ius scholae è uno dei temi della discordia non risolto nella maggioranza che ha animato questa estate, con Antonio Tajani intenzionato a sostenerlo.

Per quanto riguarda l’orientamento di voto, Fratelli d'Italia resta il primo partito guadagnando lo 0,2% e si porta al 29,1% di preferenze degli italiani. In seconda posizione, il Pd che però perde oltre mezzo punto (-0,6%) e si attesta al 24%. Sul gradino più basso del podio, appaiati, Forza Italia e M5S. Entrambi i partiti al 10,8% guadagnano terreno rispetto a circa un mese fa: +0,5% gli azzurri, +0,8% i pentastellati. Calano la Lega che non va oltre l'8,3% (-0,2%) e Avs, ferma al 6,2% (-0,5%). Chiudono la classifica Azione, Iv e + Europa, rispettivamente al 2,8%, 2% e 1,9%.

La premier resta comunque in testa nelle preferenze degli italiani tra i leader politici con il 43% di valutazioni positive ma cala dello -0,2% rispetto all'ultima rilevazione del 26 luglio. Al secondo posto confermato Antonio Tajani che guadagna lo 0,5% e si porta al 36,7%. Seguono la leader Pd Elly Schlein al 31,2% (-0,1) e Giuseppe Conte

