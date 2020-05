18 mag 2020 20:07

SOGNO O SONDAGGIO? – DITE A CONTE E CASALINO CHE IL 65,3% DEGLI ITALIANI NON HA FIDUCIA IN QUESTO GOVERNO. CONTINUA IL TREND NEGATIVO PER LA LEGA, CHE SCENDE AL 26,2%, MENTRE LA MELONI CRESCE ANCORA (14,7) – L’UNICO DATO CHE NON CAMBIA DA MESI È L’ANTIPATIA PER RENZI: ITALIA VIVA ARRANCA AL 3,4% - LA RILEVAZIONE TECNÈ PER "DIRE"