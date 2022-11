QUESTA È LA SINISTRA CHE SI OCCUPA DEI LAVORATORI! IL COMUNE DI MILANO BY BEPPE SALA CERCA UNO SCHIAVO COME SOCIAL MEDIA MANAGER! SI RICHIEDE UN'ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E UN IMPEGNO DI 7 GIORNI SU 7, DALLE 9 ALLE 19.30, COMPRESI FESTIVI E PREFESTIVI. LO STIPENDIO? 1.300 EURO LORDI AL MESE, CHE TOLTI CONTRIBUTI E TASSE FANNO 6 EURO L’ORA. NELLA CARISSIMA MILANO, DOVE UNA STANZA SINGOLA COSTA ALMENO 5-600 EURO, NON BASTANO MANCO PER UN CAPPUCCINO…