3 apr 2019 19:02

SOGNO O SONDAGGIO? – LA LEGA AL 31,2% CONTINUA A CRESCERE (+2% RISPETTO A FEBBRAIO), IL MOVIMENTO 5 STELLE TRACOLLA AL 19,1 – DI MAIO E C. HANNO PERSO 5 PUNTI IN UN MESE E VENGONO DEFINITIVAMENTE SORPASSATI DAL PD BY ZINGA, CHE CON IL 22,6% ORA SONO AI MASSIMI DALLE POLITICHE DEL 2018 (PER FARE L’OPPOSIZIONE BASTA POCO, ANZI IL NIENTE)