SOGNO O SONDAGGIO? – LA LEGA SI CONFERMA IL PRIMO PARTITO MA LA MELONI SI AVVICINA ANCORA! IL CARROCCIO SCENDE DELLO 0,3% AL 21,4 MENTRE FRATELLI D’ITALIA SALE AL 20,1%. TERZO IL PD AL 19,2% - IL “RADAR” DI “SWG”: GLI ITALIANI VORREBBERO POCHI PARTITI E PIÙ GRANDI. LA FEDERAZIONE A DESTRA? 4 ELETTORI SU 10 DI LEGA E FORZA ITALIA È SCETTICO - LA SCUOLA E IL RITORNO ALLA NORMALITÀ GRAZIE AI VACCINI…

1 - SONDAGGI: SWG; SCENDE LEGA, CRESCONO FDI E PD

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La Lega si conferma primo partito d'Italia (21,4%) ma scende dello 0,3 mentre Fratelli d'Italia cresce al 20,1 con un +0,1% mentre il Pd con un +0,2% è al 19,2. Lo si evince dal sondaggio settimanale Swg sulle intenzioni di voto.

Quanto agli altri partiti, dopo Fdi e dem, il M5S si attesta a quota 15,9%, in salita dello 0,1, mentre FI cresce dello 0,6 e va al 6,9%. Azione cala al 3,4% (-0,2), come pure Sinistra Italiana (2,6%, -0,4%). Più Europa è al 1,8% (-0,2). MdP Articolo 1 e Italia Viva sono stabili al 2,1%, mentre i Verdi sono all'1,8%. Nota Informativa: valori espressi in %. Date di esecuzione: 2-7 giugno 2021. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni.

2 - RADAR 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2021

Da “Swg”

IL RAPPORTO TRA GLI ITALIANI E I PARTITI

Dopo un periodo di crisi del riconoscimento del ruolo dei partiti, iniziata con il Governo Monti 2012, dalle ultime elezioni Politiche e tornata a essere maggioritaria l’attribuzione ai partiti di una funzione importante per il Paese.

Non si tratta pero di soddisfazione nei confronti delle forze politiche: emerge, infatti, a gran voce la necessita di una forte discontinuita di idee, programmi e volti nuovi in campo politico. Questi cambiamenti dovrebbero realizzarsi principalmente attraverso il rinnovamento delle liste attuali, ma un non trascurabile 18% esprime l’esigenza di forze del tutto nuove.

Tuttavia, soltanto l’11% accoglie positivamente la presenza di formazioni minori nell’offerta politica italiana, gran parte vorrebbe esclusivamente partiti piu grandi, il 43% addirittura un sistema bipartitico come quello americano.

Proprio in un’ottica di rinnovamento e rafforzamento degli attori in campo si e parlato dell’ipotesi di federazione (a livello di gruppi parlamentari oppure anche sul piano elettorale) tra Forza Italia e Lega con lo scopo di fare massa critica e contare di piu al Governo e in parlamento. Questa opzione incontra il gradimento della maggioranza degli elettorati di FI e Lega ma anche ampie resistenze: piu di 4 elettori su 10 dei due partiti coinvolti ritengono che sia un’operazione politica da non fare.

GLI ITALIANI E LA SCUOLA

La percezione del sistema scolastico italiano negli ultimi tre anni e peggiorata: la quota di quanti ritengono che la scuola oggi abbia bisogno di cambiamenti radicali e del 64%, in aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2018. A considerare necessario un intervento sono per primi proprio gli studenti, che vivono la scuola sulla propria pelle ogni giorno, riconoscendone limiti e criticita.

A un anno dalla sua introduzione, la didattica a distanza stenta a ingranare: i genitori dei ragazzi che l’hanno sperimentata la ritengono ancora insoddisfacente, assegnandole un voto medio in pagella di 5,9. In dodici mesi di utilizzo non sono stati percepiti miglioramenti nella sua funzionalita.

Il Piano Scuola Estate proposto dal Ministro dell’Istruzione Bianchi, che prevede lo svolgimento di attivita educative presso le scuole nel periodo estivo, e ritenuto utile dal 53% degli italiani, ma gli studenti – i diretti interessati – si mostrano piuttosto freddi nei confronti dell’iniziativa. Inoltre, solo il 12% dei genitori con figli in eta scolare farebbe aderire sicuramente i propri figli all’iniziativa.

A 10 anni dalla riforma del secondo ciclo di istruzione abbiamo sondato la percezione del confronto tra licei e istituti tecnici: i primi vengono visti come maggiormente impegnativi e selettivi, ma in grado di fornire una piu ampia cultura generale e di sviluppare una miglior forma mentis che apra la strada a un percorso universitario. Gli istituti tecnici, d’altro canto, con il loro approccio piu pratico, gettano meglio le basi per l’ingresso nel mondo del lavoro, e in prospettiva garantiscono maggiormente la possibilita di trovare un impiego.

RITORNO ALLA QUOTIDIANITA

Con il progressivo calo dell’incidenza dei contagi su tutto il territorio nazionale, gli italiani stanno oggi progressivamente tornando a vivere con maggior serenita la propria quotidianita.

Rispetto allo scorso giugno cresce la quota di soggetti che prevede un debellamento della pandemia ma, al contempo, oltre 1 cittadino su 3 teme una nuova ondata in autunno.

Nell’insieme ci si sente piu sicuri nello svolgimento delle principali attivita quotidiane come la spesa e lo shopping o la frequentazione di bar e ristoranti. Timori rimangono in particolare rispetto all’uso dei mezzi pubblici e, in parte, nell’accesso a spettacoli al chiuso.

Il contatto fisico con persone care incontrate per strada viene vissuto con prudenza: la maggioranza saluta senza contatto o, al piu porgendo un gomito. Ma un quarto dei cittadini afferma di scegliere una stretta di mano, un abbraccio o, solo nel 3% dei casi, un bacio.

In un contesto di aumento della propensione all'e-commerce nel lungo periodo, si conferma come questo per molti abbia costituito piu una strategia anti-contagio che un punto di non ritorno: al miglioramento dello scenario pandemico, cresce ora infatti la propensione verso una maggior varieta dei canali di acquisto e riprendono quota i centri commerciali.

