MA ‘NDO BIDEN, SE TRUMP NON CE L’HAI? – LA POSITIVITÀ DEL PRESIDENTE RISCHIA DI FAR MALE ANCHE AL CANDIDATO DEMOCRATICO, CHE AVEVA BASATO TUTTA LA SUA CAMPAGNA SULL’OPPOSIZIONE PERSONALE AL PUZZONE – MA CON DONALD IN OSPEDALE BISOGNA CAMBIARE GLI SPOT E MOSTRARE EMPATIA. L’UNICA COSA BUONA PER “SLEEPY JOE” È CHE I DIBATTITI SALTERANNO. COSÌ NON SARÀ BULLIZZATO DAL RIVALE - VIDEO