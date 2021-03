CAN CHE ABBAIA NON BIDEN - "SLEEPY JOE" E LA SUA FIRST LADY JILL HANNO UN PROBLEMA INASPETTATO: I LORO PASTORI TEDESCHI, MAJOR E CHAMP, SONO STATI ALLONTANATI DALLA CASA BIANCA E RISPEDITI IN DELAWARE - PARE CHE UNO DEI DUE ABBIA MORSO UN ADDETTO ALLA SICUREZZA E NON SAREBBE STATA LA PRIMA VOLTA IN CUI MOSTRAVA UN ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO... - FOTO