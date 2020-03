IL GOVERNO DECIDERÀ ENTRO VENERDÌ SE RESTRINGERE L'ACCESSO ANCHE AGLI UFFICI PUBBLICI, SENZA CHIUDERLI MA TENENDOCI DENTRO IL MINOR NUMERO POSSIBILE DI DIPENDENTI. SE SI SCEGLIE LA LINEA DRASTICA STILE WUHAN, NON PUÒ ESSERE FATTA A METÀ. ANCHE PERCHÉ MILIONI DI FAMIGLIE NON SANNO COME GESTIRE I FIGLI BARRICATI IN CASA - IPOTESI SLITTAMENTO REFERENDUM, DA ACCORPARE ALLE REGIONALI. MA NON È ESCLUSO CHE TUTTE LE ELEZIONI SIANO RIMANDATE A DOPO L'ESTATE - LA LEGA CHIEDE 50 MILIARDI DI DEFICIT IN Più, GUALTIERI MANCO LI ASCOLTA