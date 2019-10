SOGNO O SONDAGGIO? NON DITE A CONTE, ZINGA E DI MAIO CHE SECONDO 'SWG' SALVINI TORNA SOPRA IL 33% GUADAGNANDO CIRCA UN PUNTO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA - A CRESCERE ANCHE GLI ALLEATI DI CENTRODESTRA CON GIORGIA MELONI CHE VOLA AL 7,6% - IL PD SPROFONDA. E RENZI…

Buone notizie per la Lega che, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per Enrico Mentana, torna sopra il 33 per cento (33,2) e guadagna un +0,9 rispetto alla scorsa settimana. A crescere anche gli alleati di centrodestra con una Giorgia Meloni che vede il +0,5 per cento al suo partito. Fratelli d'Italia raggiunge infatti il 7,6 per cento. Va altrettanto bene anche a Forza Italia che raggiunge il 5,1 per cento (una settimana fa fermo al 5,0 per cento).

Numeri più negativi per il nuovo governo: il Partito Democratico arriva addirittura sotto al 20 per cento (perdendo lo 0,6) mentre i Cinque Stelle lo seguono a ruota con un 18,6 guadagnando un risicato +0,1. Matteo Renzi è ancora davanti a Silvio Berlusconi, ma cala di consensi raggiungendo il 5,3 per cento. Numeri che, a ridosso di una manovra economica difficile, mettono i bastoni fra le ruote al nuovo governo.

