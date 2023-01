26 gen 2023 09:12

SOGNO O SONDAGGIO? NONOSTANTE LE POLEMICHE SUL PASSATO E SULL’ARRESTO PER SPACCIO, FRANCESCO ROCCA, CANDIDATO DEL CENTRODESTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO E’ AVANTI CON IL 41,2%. IL PD D’AMATO INSEGUE AL 34,1% - LA CONDUTTRICE DI LINEA BLU DONATELLA BIANCHI DEL CINQUESTELLE AL 19,6 (NON BISOGNA ESSERE LAUREATI IN MATEMATICA PER CAPIRE CHE L’ALLEANZA PD-M5S AVREBBE GARANTITO UNA VITTORIA SICURA) – FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO: 29,5. I DEM AL 21,2, IL MOVIMENTO AL 15,7…