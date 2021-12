SOGNO O SONDAGGIO? SECONDO QUORUM/YOUTREND IL 17% DEGLI ITALIANI VUOLE DRAGHI AL QUIRINALE, MA IL 49% DICE NO ALLE ELEZIONI ANTICIPATE - LA FIDUCIA AL GOVERNO È AL 50%. TRA LE PERSONALITA’ PER IL COLLE DRAGHI E’ SEGUITO DA SILVIO BERLUSCONI AL 10% E DA DUE DONNE, EMMA BONINO E MARTA CARTABIA, RISPETTIVAMENTE ALL'8% E AL 5%...

Estratto dell’articolo di GIACOMO GALEAZZI per la Stampa

mario draghi all'evento lavoro ed energia per una transizione sostenibile 6

E’ Mario Draghi la prima scelta per la successione a Sergio Mattarella, ma la metà degli italiani non vuole elezioni anticipate. La fiducia al governo è al 50% e il consenso sulla strategia anti-Covid sfiora il 70%. Come prossimo inquilino del Quirinale gli italiani vorrebbero una figura che abbia un grande prestigio internazionale, oltreché una lunga attività all'interno delle istituzioni. Tra le personalità che potrebbero ricoprire questo ruolo, per il 17% degli italiani il nome migliore sarebbe Mario Draghi, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all'8% e al 5%.

mario draghi all'evento lavoro ed energia per una transizione sostenibile 1