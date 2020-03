I SOLDI DI BLOOMBERG FARANNO MALE A BIDEN? – “MINI MIKE”, UMILIATO DALLE PRIMARIE DEM, SOSTERRÀ “SLEEPY JOE”, MA I SUOI MILIARDI POTREBBERO RENDERE ANCORA PIÙ PROFONDA LA FRATTURA CON L’ALA SINISTRA DEL PARTITO E SANDERS, CHE CONTINUA A VEDERE BIDEN COME L’INCARNAZIONE DEL VECCHIO ESTABLISHMENT - COME LA PENSERANNO GLI ELETTORI? CHE FARA' OBAMA, IL GRANDE REGISTA DELLA RESURREZIONE DI BIDEN?

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Dopo Buttigieg e la Klobuchar, anche Michael Bloomberg, ritiratosi dalla corsa per la Casa Bianca, si è schierato con Joe Biden. A differenza di Mayor Pete e della senatrice del Minnesota, il miliardario non è un leader con un suo seguito di elettori, né un trascinatore di folle con la sua oratoria.

Ma può essere decisivo perché è in grado di offrire quello che oggi manca all' ex vicepresidente che, prima della sua improvvisa resurrezione, era stato abbandonato dai finanziatori e aveva condotto una campagna a «scartamento ridotto»: soldi, un' organizzazione diffusa sul territorio (ha 2400 dipendenti stipendiati e uffici in 43 Stati dell' Unione) e una piattaforma digitale (Hawkfish) alimentata da un' intelligenza artificiale capace di utilizzare tecniche avanzate di microtargeting degli elettori.

Sono quelle già sperimentate con successo da Brad Parscale, il genio informatico che nel 2016 trasformò la tecnologia di Cambridge Analytica in un' efficace arma elettorale per Donald Trump e che ora è stato promosso dal presidente al ruolo di manager della sua campagna per la rielezione.

Bloomberg vuole dimostrare che i 550 milioni spesi dalla sua campagna non sono stati gettati al vento e, ai fini di battere Trump, può essere più efficace come fiancheggiatore che come candidato. Del resto già nel 2018 ha speso più di 100 milioni per appoggiare decine di candidati democratici al Congresso in collegi molto competitivi: vennero eletti quasi tutti.

L' aiuto di Bloomberg, sicuramente prezioso, è destinato, però, a rendere ancor più profonda la frattura tra Biden e la sinistra radicale del partito (l' ala sandersiana) che vede in lui l' incarnazione di un vecchio establishment che va demolito. Sanders da tempo soffia sul fuoco affermando che uno come Biden, che ha accettato contributi da 60 miliardari, non può essere un paladino del mondo del lavoro e un vero combattente contro la povertà. L' appoggio di Bloomberg sarà nuova benzina su quel fuoco.

