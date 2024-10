30 ott 2024 15:46

SOLE E SÒLE – ALESSANDRO GIULI, NEL 2018, NEL PROGRAMMA CULTURALE DELLA LEGA, “ADEGUÒ” LA SIMBOLOGIA DEL SOLE DELLE ALPI AL SOVRANISMO POPULISTA E NAZIONALE DI SALVINI: “È IL SIGILLO CHE ‘LEGA’ L’ITALIA DEI POPOLI SOVRANI E CHE, PER DECRETO DIVINO, LA SALVERÀ DALLA SCONFITTA E DALL’ESTINZIONE” – PECCATO CHE IL SIMBOLO DEL CARROCCIO SI TROVI ANCHE IN NORD AFRICA E IN MEDIORIENTE - GIAN ANTONIO STELLA: “CI SONO ‘SOLI DELLE ALPI’ PURE AL TEMPIO D’ORO DI AMRITSAR, AL MUSEO DI RIAD, NEL PALAZZO DI ASSURBANIPAL A NINIVE... PURE LORO SOVRANISTI. DIVERSI PERÒ..."