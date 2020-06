29 giu 2020 19:10

SOLEIMANETTE A STELLE E STRISCE - L'IRAN SPICCA UN MANDATO DI ARRESTO PER TRUMP E 35 CITTADINI AMERICANI (E DI ALTRI PAESI) CON L'ACCUSA DI AVER ORDINATO, PREPARATO O ATTUATO L'UCCISIONE IL 3 GENNAIO SCORSO A BAGHDAD DEL GENERALE COMANDANTE DEI PASDARAN SOLEIMANI - IL MANDATO D'ARRESTO PER TRUMP È "UNA TROVATA PROPAGANDISTICA CHE NESSUNO PRENDE SERIAMENTE": LO HA DETTO L'INVIATO SPECIALE USA PER L'IRAN BRIAN HOOK