LA SOLITA AMERICA: ALLA FINE GODONO SOLO I PRODUTTORI DI ARMI - LA PROSSIMA SETTIMANA IL CONGRESSO USA SI AVVIA AD APPROVARE UN BUDGET MILITARE DA 858 MILIARDI DI DOLLARI, OVVERO 45 MILIARDI DI DOLLARI IN PIÙ RISPETTO A QUANTO CHIESTO DAL PRESIDENTE JOE BIDEN - SE LA LEGGE PASSERÀ, IL BUDGET DEL PENTAGONO SARÀ CRESCIUTO DEL 4,3% L'ANNO NELL'ULTIMO BIENNIO - PREVISTO ANCHE UN AUMENTO DELLE SPESE PER GLI APPALTI, CON UN +55% ALL'ESERCITO PER I NUOVI MISSILI E UN +47% PER LA MARINA…

joe biden

(ANSA) - WASHINGTON, 18 DIC - Le crescenti minacce militari dalla Cina e dalla Russia sta trainando il sostegno bipartisan ad un aumento record delle spese per la difesa negli Stati Uniti e gettando le basi per un nuovo boom nella produzione di armi che probabilmente si estenderà oltre la guerra in Ucraina. Lo riporta il New York Times.

La prossima settimana Il Congresso si avvia ad approvare un budget militare da 858 miliardi di dollari, ovvero 45 miliardi di dollari in più rispetto a quanto chiesto dal presidente Joe Biden. Se la legge passerà vorrà dire che il budget del Pentagono sarà cresciuto del 4,3% l'anno negli ultimi due anni. Previsto anche un aumento delle spese per gli appalti, con un +55% in finanziamenti all'esercito per acquistare nuovi missili e un +47% per la marina Usa.

joe biden mangia la pizza con i soldati americani in polonia 7 joe biden mangia la pizza con i soldati americani in polonia 8