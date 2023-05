I SOLITI SINISTRELLI: PUR DI ANDARE CONTRO A PRESCINDERE, SONO DISPOSTI A FAR FALLIRE LO STATO (E METTERE A RISCHIO MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO) – LA STELLINA DEM ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ VOTERÀ CONTRO L’ACCORDO SUL TETTO DEL DEBITO, RAGGIUNTO CON ENORMI SACRIFICI DA JOE BIDEN E DALLO SPEAKER DELLA CAMERA, KEVIN MCCARTHY. BRAVA: PREFERISCE IL DEFAULT DEGLI USA A UN COMPROMESSO…

(ANSA) - Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star democratica, voterà contro l'accordo sul tetto del debito raggiunto da Joe Biden e dallo speaker della Camera Kevin McCarthy.

Ocasio-Cortez aveva già segnalato nei giorni scorsi la sua contrarietà all'intesa, non sostenuta da molti dei deputati liberal fra i quali la presidente del Progressive Caucus Pramila Jayapal. I repubblicani "non hanno ottenuto nessuna importante concessione sulla spesa" ma il provvedimento in ogni caso solleva "seri dubbi", ha detto Jayapal.

