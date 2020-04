IL SOLITO SBORONE: BORIS RISORGE A PASQUA E LASCIA L'OSPEDALE - IL PRIMO MINISTRO INGLESE DIMESSO DOPO UNA SETTIMANA DAL SAINT THOMAS, RINGRAZIA LO STAFF PER ''AVERMI SALVATO LA VITA'' - ORA NON TORNERÀ SUBITO AL LAVORO, FARA' LA CONVALESCENZA A CHEQUERS, LA RESIDENZA DI CAMPAGNA RISERVATA AI CAPI DI GOVERNO BRITANNICI

BORIS JOHNSON CORONAVIRUS

1.CORONAVIRUS: BORIS JOHNSON DIMESSO DALL'OSPEDALE

(ANSA) - Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus. Lo ha reso noto Downing Street.

2.CORONAVIRUS: DOWNING ST, JOHNSON NON TORNERÀ SUBITO A LAVORO

(ANSA) - "Su consiglio del suo team medico, il primo ministro non tornerà immediatamente al lavoro". Lo ha detto un portavoce di Downing Street, annunciando che Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato domenica scorsa a causa del coronavirus. "Il primo ministro è stato dimesso dall'ospedale per continuare la sua convalescenza a Chequers", la residenza di campagna riservata ai capi di governo britannici, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che Johnson "desidera ringraziare tutti a Saint Thomas (l'ospedale di Londra dove è stato ricoverato) per le eccellenti cure che ha ricevuto".

3.JOHNSON AI MEDICI, 'GRAZIE PER AVERMI SALVATO LA VITA'

CHEQUERS

(ANSA) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ringraziato questa sera in un messaggio lo staff sanitario del St. Thomas Hospital, dove è ricoverato, per avergli "salvato la vita". "Non posso ringraziarli abbastanza, devo a loro la vita", ha detto il premier, citato dal Guardian, mentre trascorre la settima notte di ricovero nell'ospedale londinese dopo essere stato colpito dal coronavirus. Dopo essere stato ricoverato domenica scorsa, il primo ministro è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove ha trascorso tre giorni e ha ricevuto un sostegno respiratorio non invadente, cioè non è stato intubato, prima di essere nuovamente portato nel reparto generale.

boris johnson boris johnson boris johnson BORIS JOHNSON CORONAVIRUS