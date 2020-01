SON SARDINE O GIOVANI MARMOTTE? – ESCURSIONI, PRANZI AL SACCO E VISITE IN PICCOLI BORGHI: MATTIA SANTORI E I SUOI SI RADUNANO IN MONTAGNA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E LA MANIFESTAZIONE DI BOLOGNA DEL 19 GENNAIO – DOPO UN MESE DI LAVORO, IL MOVIMENTO ANTI-SALVINIANO STA SPARENDO UN PO’ DAI RADAR. NON È CHE ALLA FINE LE SARDINE RIMARRANNO INDIGESTE?

Pietro Senaldi per “Libero Quotidiano”

MATTIA SANTORI A PIAZZA SAN GIOVANNI

Anche le sardine vanno in letargo. Le vacanze di Natale sono state per Mattia Santori e il suo branco un' impellenza più importante rispetto alla costruzione della nuova linea gotica anti-salviniana che impedisca al centrodestra di liberare l' Emilia-Romagna dal giogo del Pd. Dopo un mese di lavoro, i pesciolini rossi si sono presi due settimane di meritato riposo, in ossequio alle abitudini della grassa borghesia cittadina progressista.

D' altronde, il riccioluto leader del gruppo e i suoi amici non hanno mai avuto l' aria di chi si spacca la schiena. A 32 anni e con una laurea in economia, chi è bravo e ha voglia di darsi da fare è in giro per il mondo a far soldi, non si impiega part-time in una rivista di energia integrando con lezioni di frisbee e basket per sbarcare il lunario. Di Maio, che non è certo un genio, e non ha titoli accademici, all' età di Mattia era già vicepresidente della Camera da un pezzo.

LE SARDINE A PIAZZA SAN GIOVANNI

RIPRESA LENTA

Il 26 gennaio però in Emilia-Romagna si vota e, con la panza piena e loro malgrado, le sardine devono rimettersi all' opera. Ma non è il caso di esagerare, e quindi l' attività ufficiale, in vista del mega raduno di piazza a Bologna fissato per il prossimo 19, riparte con una gita domenicale in montagna. Escursioni, pranzi al sacco e visite in piccoli borghi. «Il populismo attecchisce dove c' è un atteggiamento passivo. Pertanto stiamo continuando a rafforzare i legami tra le persone impegnate nella cittadinanza attiva» ha spiegato Santori, giustificando la precoce trasformazione delle sardine in giovani marmotte.

lodo guenzi 2

Colonna sonora dell' evento, immaginiamo, sarà «Una vita in vacanza», successo degli Stato Sociale, band musicale, guarda caso bolognese, precorritrice filosofica del nuovo movimento ittico. Peraltro i leader dei due gruppi, Mattia e Lodo Guenzi, sono coetanei, concittadini e si somigliano perfino fisicamente. A far bisboccia forse ci sarà anche il padre della candidata leghista, Lucia Borgonzoni, che abbandonò la famiglia quando la figlia aveva quattro anni per ricomparire ora, abbracciato alle sardine.

SARDINE SANTORI NIBRAS

MATTIA SANTORI MANGIA SARDINE A UN GIORNO DA PECORA

È ancora presto per capire se, partite come sapido antipasto alla campagna elettorale emiliano-romagnola, le acciughe siano ormai alla frutta. Tuttavia ci sono sufficienti elementi per sbilanciarsi a sostenere che i ragazzi e chi gli gira intorno sono tanti ma davvero hanno poco da dire. Probabilmente pure per questo durante le feste sono spariti e, a meno di due mesi dalla loro nascita, sono già un brand da rilanciare.

LE SARDINE A PIAZZA SAN GIOVANNI

IL CINISMO DEM

Ci penseranno i pescivendoli del Pd, e i pennivendoli che stanno dietro alla sinistra, a rimettere le sardine sul banco delle offerte anti-Salvini, ma siccome il prodotto ittico non è più fresco, il rischio che puzzi è altissimo.

BONACCINI E BEPPE SALA

Le acciughe non sono rinomate per l' intelligenza. Plausibile quindi che i Dem, più che subirle, le abbiano promosse. Tra tre settimane in Emilia-Romagna si vota e gli Zingarettiani di governo, succubi dei Cinquestelle e orfani della spinta innovativa di Renzi, hanno il sapore stantìo delle cariatidi. Per contrapporsi al centrodestra serviva sangue fresco e le giovani sardine sono perfette nel ruolo di utili idioti, presenze immancabili della narrazione rossa. Se Bonaccini vincerà, grazie anche a Santori, avrà trionfato il Pd.

stefano bonaccini stefania bondavalli 2

Se perderà, sulle sardine saranno scaricate pure le responsabilità che non hanno e i pescivendoli rossi le ritireranno dal mercato delle offerte sinistre senza una lacrima. Tanto i ragazzi di Mattia non hanno nessuno strumento per difendersi. Si sono prestati a fare la punta dell' ariete dell' odio anti-salviniano. Ciononostante i loro allibratori si sono ben guardati dal fornire ai pesciolini un qualsiasi contenuto politico.

sardine a roma 2

Non a caso, appena qualcuno si è mosso fuori dal branco, ha sbracato, dalla sardina calabrese che compiangeva la figlia di Salvini ritenendo che abbia un padre orco a quella di Vercelli che denigrava Bonanno, il leghista piemontese morto tre anni fa, a quelle di Pistoia, a cui i pesci democratici hanno negato nome e patrocinio in quanto colpevoli di avere idee proprie non vagliate dal Comintern ittico.

