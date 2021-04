I SONDAGGI CHE FANNO SOGNARE MARINE LE PEN: ORA SAREBBE AL BALLOTTAGGIO CON MACRON - A UN ANNO DALLE PRESIDENZIALI, I RILEVAMENTI INDICANO CHE IL PROCESSO DI "NORMALIZZAZIONE" DELLA LEADER SOVRANISTA HA FUNZIONATO. IL RASSEMBLEMENT NATIONAL È IL PRIMO PARTITO TRA I GIOVANI - STAVOLTA IL “FRONTE REPUBBLICANO” SARÀ DIFFICILEMENTE COMPATTABILE PER TENERLE TESTA - MA I GOLLISTI E LA SINISTRA DEVONO ANCORA PRESENTARE IL LORO CANDIDATO...

Sondaggi che mettono i brividi. Perché danno Marine Le Pen a un passo dal potere. E perché in Francia tanti elettori non sono più disposti ad alzare una diga per bloccare la sua ascesa. Manca un anno all'elezione presidenziale ma stando ai principali istituti demoscopici il duello potrebbe essere già scritto.

Sulla carta - dodici mesi sono un'eternità in politica - l'ipotesi più probabile è oggi un ballottaggio tra Emmanuel Macron e Le Pen. Come nel 2017. Ma, a differenza della precedente elezione presidenziale, questa volta la vittoria della leader sovranista non è del tutto esclusa. […]

Partiamo dai numeri. Le indagini […] sono concordi: se si votasse oggi, in base ai diversi campioni di elettori interrogati, Le Pen arriverebbe in testa al primo turno, con il 25% delle intenzioni di voto (28% secondo Ifop). Nel 2017, al primo turno era stato Macron a guidare la corsa con il 24%. Non solo. Sulla base dei attuali sondaggi, Macron potrebbe vincere al ballottaggio ma con uno scarto molto inferiore a quello di quattro anni fa, quando raccolse il 66,1% dei voti contro il 33,% di Le Pen. Secondo Harris Interactive e Ifop Macron vincerebbe con solo 6 punti di scarto (53% contro il 47% di Le Pen). Più larga la forbice secondo Ipsos: 56% contro il 44%.

In questo momento gli elettori si esprimono senza conoscere ancora l'offerta politica nelle urne. La destra non ha ancora scelto il suo candidato. Ci sono diversi nomi che circolano, alcuni politici si sono dichiarati, ma per avere qualche certezza bisognerà aspettare l'autunno. Lo stesso vale per la sinistra, divisa in almeno tre forze: Partito socialista, France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e i verdi di Europe Écologie les Verts. Troppe variabili possono modificare i sondaggi nei prossimi mesi, in particolare per il primo turno.

[…] Secondo un sondaggio Viavoice per Libération, il 31% dei francesi crede che la leader sovranista sia abbastanza affidabile per diventare presidente della Repubblica. Le Pen ha un elettorato che le è restato fedele in questi anni. E' riuscita a fare dell’ex Front National, dal 2018 ribattezzato Rassemblement National, il primo partito tra i giovani. […]