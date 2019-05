21 mag 2019 13:33

SONDAGGIO O SON SGONFIATO? - LE RILEVAZIONI RISERVATE CHE CIRCOLANO IN QUESTE ORE DANNO UN DIVARIO MOLTO RIDOTTO TRA LEGA E M5S. E SALVINI METTE LE MANINE AVANTI TENENDO MOLTO BASSA L'ASTICELLA DEL CONSENSO: "NEL 2014 ERAVAMO AL 6 PER CENTO, L'ANNO SCORSO AL 17 PER CENTO. AVREMO VINTO SE PRENDEREMO DAL 20 PER CENTO IN SU"