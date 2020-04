SONO CATENO E MI SCATENO – ENNESIMO SHOW DEL SINDACO DI MESSINA DE LUCA, CHE IMITA MUSSOLINI PER FARE UNA NUOVA POLEMICA CON IL GOVERNATORE DELLA SICILIA MUSUMECI: “ABBIATE FIDUCIA NEL VOSTRO PRESIDENTE” – INTANTO IL GOVERNO HA ANNULLATO LA SUA ORDINANZA SULLE REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE PER CHI ATTRAVERSA LO STRETTO E LUI REAGISCE CON SOBRIETÀ: “MI VOGLIONO AMMAZZARE A COLPI DI LUPARA DI STATO” – VIDEO

CATENO DE LUCA IMITA MUSSOLINI E ATTACCA MUSUMECI

1 – CATENO DE LUCA SHOW: IMITA BENITO MUSSOLINI PER ATTACCARE IL GOVERNATORE MUSUMECI

Da www.liberoquotidiano.it

cateno de luca mejo di mussolini 2

Cateno De Luca è salito alla ribalta nazionale per il violento scontro verbale con la ministra Luciana Lamorgese, che gli è costato anche una denuncia da parte del Viminale. Il sindaco di Messina continua a condurre la sua battaglia sopra la righe. In rete è diventato virale un video risalente a qualche giorno fa, quando De Luca si è recato in banchina bloccando a suo modo lo Stretto. Il primo cittadino è entrato in polemica con il governatore Musumeci, al quale ha fatto il verso con un’imitazione di Mussolini. “Abbiate fiducia nel vostro presidente”, ha ironizzato De Luca, che stavolta si è concesso un fuoriprogramma che ha sta facendo discutere moltissimo.

cateno de luca in preghiera

GIUSEPPE CONTE INTERVISTATO DA CHUCK TODD DI NBC NEWS

2 – CORONAVIRUS, MESSINA, GOVERNO ANNULLA L’ORDINANZA DE LUCA

Da https://qds.it/

Via libera del Consiglio dei ministri all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo Stretto.

cateno de luca 8

Lo spiegano fonti governative al termine della riunione sottolineando come, a prescindere dal merito dell’ordinanza, il provvedimento di De Luca aveva un difetto di competenza in quanto investiva un ambito territoriale regionale e non circoscritto al Comune di Messina.

Ieri il Consiglio di Stato aveva dato il suo ok alla proposta del Viminale di annullare l’ordinanza.

cateno de luca 6

De Luca, “regime subdolo, io tutelo gli italiani”

nello musumeci

La risposta di De Luca, con i consueti toni pacati, non si è fatta attendere: “Mi vogliono politicamente ammazzare a colpi di lupara di Stato. La riunione straordinaria del CdM è l’ennesima conferma della trasformazione di uno Stato serio in Repubblica delle Banane che questo Governo ha avuto la capacità di fare con l’Italia”.

Il sindaco peloritano, “preferisco morire in trincea”

CATENO DE LUCA

De Luca ha annunciato la “diffusione della memoria difensiva ultimata la notte scorsa e inviata al premier Giuseppe Conte” e incentrata sull’ordinanza n.105 del 5 aprile 2020 “con la quale ho introdotto un sistema di registrazione on-line dei passeggeri che attraversano lo Stretto giudicata come un attentato all’unità nazionale”.

“Mi hanno più volte intimidito – ha aggiunto – con le loro omissioni, i loro silenzi e i loro avvertimenti burocratici ma vado avanti per tutelare gli italiani da quello che ormai è un subdolo regime. Preferisco morire in trincea, politicamente vittima dei colpi di lupara di stato”.

cateno de luca mejo di mussolini 1

Il contenuto della memoria di De Luca

“Nella memoria – ha spiegato – ho evidenziato la velocità con la quale, in meno di 12 ore, il Consiglio di Stato si è riunito e si è espresso sulla richiesta di parere avanzata dal ministro Lamorgese che, a sua volta, è componente proprio della sezione Consultiva del Consiglio di Stato, anche se al momento si trova in aspettativa. Peccato però che il Consiglio di Stato non sia stato interessato quando il Sindaco della Città di Capri ha disposto il reimbarco dei passeggeri non muniti dell’autorizzazione dello stesso Sindaco per lo sbarco sull’isola. Evidentemente per il ministro dell’Interno e per il Consiglio di Stato l’unico territorio d’Italia sul quale non è consentito all’Autorità locale di dettare le disposizione per l’attuazione dei controlli è lo Stretto di Messina, crocevia di tanti interessi e di particolare attenzione, ora più che mai”.

Blocco comunque sullo Stretto per Pasqua

cateno de luca mejo di mussolini

nello musumeci

Nei giorni del week end di Pasqua, comunque, l’ingresso di persone dai traghetti diretti a Messina sarà comunque fortemente ridotto per l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci.