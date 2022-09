11 set 2022 15:59

SONO FINITI I TEMPI IN CUI GIORGIA MELONI ANDAVA IN AMERICA A FARE LA TRUMPIANA E A STREPITARE ALLE CONVENTION CONTRO I PROGRESSISTI! – IL PRESIDENTE DEL COPASIR ADOLFO URSO, GARANTE DELLA POLITICA ESTERA DELLA “DRAGHETTA", SI STA FACENDO IN QUATTRO PER ACCREDITARE “DONNA GIORGIA” ALL'ESTERO – “RIAFFERMIAMO LA POSIZIONE ATLANTICA DELL’ITALIA. CONTINUEREMO CON GLI AIUTI ALL’UCRAINA” – “LA FIRMA DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA E' STATO UN GRANDE ERRORE. LA RUSSIA E' UNA MINACCIA GRAVISSIMA” - VIDEO