4 feb 2023 09:50

SONO FINITI I TEMPI DI MARIO DRAGHI! – IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN GERMANIA È STATO UN FALLIMENTO: LA DUCETTA E IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ NON SI SONO INTESI SU NULLA - LA GERMANIA NON CEDE IN MERITO AL FONDO SOVRANO, SCHOLZ AL MASSIMO CONCEDERÀ UN PO’ DI FLESSIBILITÀ SUI FONDI DEL PNRR. LA DIVISIONE SUGLI AIUTI DI STATO E SUL DOSSIER IMMIGRAZIONE – LA STRADA INTERNAZIONALE DI “IO SONO GIORGIA” È IN SALITA IN VISTA DEL CONSIGLIO D’EUROPA DELLA PROSSIMA SETTIMANA....