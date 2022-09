SONO GIORGIA, SONO UNA FIGLIA, SONO UNA MADRE, SONO UNA SORELLA – IL MONDO PRIVATO DELLA MELONI, A ECCEZIONE DEL COMPAGNO ANDREA GIAMBRUNO, È TUTTO AL FEMMINILE – LA MADRE ANNA, CHE HA CRESCIUTO LE DUE FIGLIE DA SOLA, LA SORELLA ARIANNA, ANCHE LEI MILITANTE DI DESTRA, LA FIGLIA GINEVRA DI 6 ANNI. E POI L’AMICA MILKA E GIOVANNA IANNIELLO CHE SI OCCUPA DELLA SUA COMUNICAZIONE – UN "GIRL POWER" CHE FA ROSICARE LE SINISTRATE AGGRAPPATE ALLE QUOTE ROSE CONCESSE DAL MASCHIO ALFA DI TURNO...

Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

GIORGIA Meloni CON LA figlia Ginevra

È sempre stato il suo nido e il suo approdo, un punto fermo incrollabile. La famiglia – d’origine e quella che si è costruita – è un mondo indissolubilmente legato alla storia politica di Giorgia Meloni. Domenica notte ha voluto ringraziare «Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me». E lo «staff» di una vita.

Anche nell’attesa del voto, in casa, tra emozione e calcoli, la leader di FdI era con la sorella Arianna, l’amica del cuore Milka, Paolo Quadrozzi e Giovanna Ianniello che si occupano come ombre della sua comunicazione, Patrizia Scurti la segretaria e Giovanbattista Fazzolari, l’ideologo del programma. Quasi una famiglia aggiunta, tra politica e affetti.

GIORGIA MELONI e la madre ANNA PARATORE

Mamma Anna, che come raccontato nella sua autobiografia «Io sono Giorgia» e spesso ribadito è la donna a cui deve «tutto», ha cresciuto le due figlie da sola, ha un passato di scrittrice prolifica (ha scritto e pubblicato oltre centoquaranta romanzi rosa con lo pseudonimo di Josie Bell) ed è sempre stata accanto alla leader.

BIGLIETTO DELLA FIGLIA GINEVRA A GIORGIA MELONI

Ma ieri al telefono con il Corriere ha confessato: «Io gioisco per i suoi successi, ma non so se le avrei augurato tutto questo... Io la vedo da mamma, che è diverso da amica o sorella: la aspettano tante difficoltà, sgambetti, cattiverie, cose che non merita. Lei è sempre preoccupata, non si rilassa, è bravissima ma la sua paura è che un suo errore faccia soffrire qualcuno, è consapevole di tutte le responsabilità e non vuole apparire, ma realizzare. È un soldatino, come Arianna. Le ho un po’ educate così, poche regole ma ferree. E sono due stacanoviste».

Defilata ma presentissima è appunto la sorella maggiore Arianna, pure militante a destra fin da ragazzina, precaria da 20 anni alla Regione Lazio, schiva, timida, ieri con il Corriere si è aperta: «Domenica siamo state insieme: io mi sono commossa, lei è rimasta concentrata ogni momento... Siamo simbiotiche. L’amore tra sorelle è secondo solo a quello che si prova per un figlio, chi ha una sorella sa cosa voglio dire. Con lei sono molto protettiva».

GIORGIA MELONI e la madre ANNA PARATORE

Poi, l’orgoglio: «Questo successo se lo merita per tutti i sacrifici che ha fatto. Affronta questo impegno con responsabilità e pragmatismo. Non sarà facile ma ci metterà tutta se stessa. E io so che ha la stoffa e le carte in regola per essere il premier di tutti, anche di chi oggi ha votato per altri o non è andato a votare. E come sempre io sarò al suo fianco».

Arianna nega di avere un ruolo politico, ma certo i suoi consigli sono ascoltati. Non solo perché è sposata con Francesco Lollobrigida, a cui è legata dal 2000 in un rapporto di amore e militanza dal quale sono nate due figlie, Rachele e Vittoria. Famiglia — anche se non ufficializzata in un matrimonio — è anche quella formata con il compagno Andrea Giambruno, 41 anni, giornalista Mediaset e volto noto di TgCom.

giorgia e arianna meloni

Un amore a prima vista nonostante le differenze — «Lui è di sinistra», ha spesso scherzato Meloni —, anche perché a cementare l’unione c’è un’adorata figlia, Ginevra, 6 anni, per la quale «Andrea è un padre meraviglioso». Ginevra alla quale ieri è andato l’unico messaggio della premier in pectore, che ha pubblicato con tanto di cuore su Facebook la foto di un bigliettino scritto dalla piccola: «Cara mammina sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto».

giorgia e arianna meloni GIORGIA MELONI CON LA FIGLIA GINEVRA giorgia meloni con la sorella arianna atreju giorgia e arianna meloni arianna e giorgia meloni giorgia e arianna meloni giorgia arianna meloni giorgia e arianna meloni con la madre