26 mag 2022 15:22

SONO LONTANI I TEMPI IN CUI LAVROV SI FACEVA FOTOGRAFARE CON IL LIBRO DI LUIGINO! – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO SPERNACCHIA DI MAIO PER IL PIANO DI PACE ITALIANO: “I POLITICI SERI CHE VOGLIONO OTTENERE RISULTATI E NON SONO IMPEGNATI NELL'AUTOPROMOZIONE DI FRONTE AL LORO ELETTORATO, NON POSSONO PROPORRE QUESTO GENERE DI COSE" – “SECONDO IL SIGNOR LUIGI DI MAIO QUESTA INIZIATIVA ITALIANA POTREBBE 'NON SOLO ADATTARSI A RUSSIA E UCRAINA, MA ANCHE FORNIRE QUASI UN NUOVO PROCESSO DI HELSINKI. NON SO SE SIA VERO O NO, A CHI LO HA MOSTRATO. NESSUNO CI HA DATO NIENTE…”