24 apr 2021 17:42

SONO TORNATE LE CASALINATE – NON È CHE DIETRO AGLI ATTACCHI DEI GRILLINI A MARIO DRAGHI NELLE ULTIME 24 ORE, USCITI IN TANDEM CON IL POST DI CONTE SUL SUPERBONUS, C’È "GIUSEPPI" IN PERSONA? IN MATTINATA SAREBBE PARTITA LA CHIAMATA ALLE ARMI DI CASALINO: L'AVVOCATO DI PADRE PIO SI È MESSO IN TESTA DI FAR SALTARE IL GOVERNO AL TERMINE DEL SEMESTRE BIANCO E PORTARE IL PAESE VERSO IL VOTO ANTICIPATO (E VERSO IL BARATRO)? – “È ESSENZIALE INSERIRE IL SUPERBONUS NEL PNRR”. MA NON C’ERA NEMMENO NEL SUO PIANO!