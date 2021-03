6 mar 2021 14:35

SONO TORNATE PURE LE SARDINE PER "OKKUPARE" LA SEDE DEL PD! MATTIA SANTORI &CO SI SONO PRESENTATI CON TENDE E SACCHI A PELO DAVANTI AL NAZARENO – “BASTA POLITICA FATTA NEI SALOTTI” (SI', FACCIAMOLA NEI CAMPEGGI) – CALENDA IRONIZZA: "LE PIAGHE DEL PD: TRASMUTAZIONE DI CONTE IN LEADER, LA MORTE PREMATURA DEI SEGRETARI MASCHI, LA PIOGGIA DI PRIMARIE E CORRENTI, L'INVASIONE DELLE SARDINE..."