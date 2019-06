11 giu 2019 13:10

SORCI VERDI PER AMAZON – LA CAPOGRUPPO DEI VERDI IN GERMANIA ATTACCA IL COLOSSO DELL’E-COMMERCE, CHE BUTTA VIA IL 4% DEI PRODOTTI RESI DAI CLIENTI NON SODDISFATTI: “DEVONO ESSERE DONATI AI POVERI” – LA TASSA SUI BICCHIERI DEI CAFFÈ E LA CROCIATA CONTRO I FUOCHI D’ARTIFICIO: LE MOSSE DEGLI AMBIENTALISTI ORMAI IN TESTA A TUTTI I SONDAGGI...