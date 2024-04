LA SORELLA D’ITALIA SCENDE IN CAMPO – ARIANNA MELONI HA DECISO DI USCIRE DALL'OMBRA: VENERDÌ TERRÀ IL SUO PRIMO COMIZIO, NEL “FORTINO” DI FDI DI VITERBO, PER UN'EVENTO SULL'EUROPA – NON ESCLUDE DI ANDARE IN TV NEI PROSSIMI GIORNI, IN UNO DEI TALK “AMICI” IN RAI O MEDIASET – PER LA SORELLA MAGGIORE DELLA DUCETTA SAREBBE UN RITORNO SUL PICCOLO SCHERMO, A 30 ANNI DALLA SUA PARTECIPAZIONE A “TEMPO REALE” DI MICHELE SANTORO – VIDEO

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “Il Foglio”

Due Meloni is megli che uan, parafrasando lo storico spot Maxibon con Stefano Accorsi. E così accade anche nella gelateria dei patrioti con il debutto venerdì di Arianna Meloni in un comizio pubblico dal titolo “l’Italia chiama l’Europa”.

La sorella d’Italia, nonché della premier, è attesa a Viterbo, città fatale nell’epopea meloniana, per un evento in cui per la prima volta è l’unico ospite d’eccezione, unico nome in locandina. […]

Per la sorella maggiore della presidente del Consiglio, dallo scorso agosto nominata responsabile della segreteria politica oltre che del tesseramento di FdI, sarà una prima assoluta.

Finora è intervenuta per qualche minuto ai congressi del partito: Firenze, Salerno e ovviamente Roma. Discorsi rapidi e indolori. Venerdì sarà diverso. E per questo nella città dei papi, che esprime il deputato generazione Atreju Mauro Rotelli, c’è grande fermento.

Solo posti in piedi, assicurano gli organizzatori. Nella geografia politica di (delle) Meloni Viterbo non è una città come le altre. Qui nel 2004 – il 27 e 28 marzo – l’allora “gabbianella” Giorgia vinse contro Carlo Fidanza il congresso per la presidenza di Azione giovani. Fu il “Midas” di Meloni.

Il video di quei giorni è suggestivo così come la 27 enne Giorgia che conclude il suo intervento citando la canzone Cirano di Francesco Guccini (“Le verità cercate per terra, da maiali/ tenetevi le ghiande/ lasciatemi le ali”) con un biondissimo Lollobrigida, sigaro in bocca, che si alza per abbracciarla.

Viterbo, per dirne un’altra, è il comune dove Fratelli d’Italia prese alle scorse politiche del 2022 il 40,1 per cento, consensi appunto da Melonigrad.

Quale allora miglior palcoscenico di questo per il primo comizio di Arianna, la potentissima e finora discreta dirigente apicale, che occupa molto spesso la stanza che in Via della Scrofa fu di Giorgio Almirante?

L’ostensione della sorella d’Italia, come si sa militante di lungo corso, entra dentro alla strategia delle elezioni europee. Lei ha sempre detto che “è un soldato” e che se Giorgia glielo chiedesse sarebbe pronta a candidarsi. Ipotesi che al momento non esiste visto che a Pescara, all’assemblea programmatica di Fratelli d’Italia a fine mese, dovrebbe esserci l’annuncio della premier, già in campo da qualche giorno con evocativi manifesti dal titolo: “Con Giorgia”.

E però qualcosa deve essere scattata nella real casa, se anche Arianna ha deciso finalmente di rompere gli indugi. Al punto che non esclude di frantumare un altro tabù: andare in televisione, come ospite.

La prima e ultima volta accadde il 12 gennaio del 1995 quando, non ancora ventenne, partecipò alla trasmissione “Tempo reale” di Michele Santoro (un minuto e mezzo in polemica contro il ribaltone della Lega di Bossi).

Da un anno tantissime trasmissioni le fanno la corte e sarebbe sul punto di cedere, magari con un esordio “blindato” in qualche talk Rai o a Mediaset. Intanto studia l’inglese, come raccontato da questo giornale, e si prepara a essere sempre più centrale al motto questa “non è una capocrazia”. […]

