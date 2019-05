SOTTO SALVINI, CHIAMPA NON CAMPA - SECONDA PROIEZIONE: CIRIO (CENTRODESTRA) SI PRENDE IL PIEMONTE COL 49,2%, CHIAMPARINO AL 36,8%. GRILLINI RASI AL SUOLO COL 13,5% - SALVO STRAVOLGIMENTI IMPROBABILI, IL CAPITONE SI PRENDE TUTTO IL NORD, DALLA SLOVENIA ALLA FRANCIA (ALLE REGIONALI PIEMONTESI NON C'È BALLOTTAGGIO, VINCE CHI ARRIVA PRIMO)

PIEMONTE: 2/A PROIEZIONE OPINIO RAI, CIRIO IN TESTA AL 49,2%

(ANSA) - Secondo le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, nelle elezioni in Piemonte è in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 49,2%%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 36,8% e Giorgio Bertola di M5s con il 13,5%. La copertura del campione è del 22%.

