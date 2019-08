IL SOVRANISMO DEL PORTAFOGLIO – BLOOMBERG: “CLAUDIO BORGHI HA VENDUTO I BTP CHE AVEVA COMPRATO NEL SETTEMBRE 2018 E HA GUADAGNATO IL 25%”, GRAZIE ALLA FINE DEL GOVERNO GIALLO-VERDE E ALLO SPREAD IN PICCHIATA – LUI REPLICA: “ASSURDO DIRE CHE HO APPROFITTATO DELLA SCELTA DI SALVINI. LI HO TENUTI FINCHÉ LA LEGA ERA IN MAGGIORANZA. CHIUNQUE È AL GOVERNO DOVREBBE FARLO”

Claudio Borghi ha realizzato un profitto del 25% con la caduta del suo leader Matteo Salvini e del governo gialloverde, vendendo titoli di Stato sulla scia del crollo dello spread. A calcolarlo, partendo da un tweet dell'economista e presidente della Commissione Bilancio della Camera, è l'agenzia Bloomberg che ricostruisce la vicenda.

Borghi a fine settembre 2018 aveva comprato Btp con i rendimenti al 3,15% e li ha venduti un anno dopo, con lo spread in picchiata e i rendimenti sotto l'1% (quando cioé è impossibile trovare un Btp che renda il 3,15 se non comprando quelli vecchi su un mercato secondario).

«Quasi un anno dopo ho venduto i titoli di Stato che avevo comperato», ha annunciato in un tweet. Bloomberg gli ha fatto i conti in tasca e calcolato un guadagno di circa il 25%. Interpellato dall'agenzia Borghi ha anche confermato che il ritorno è stato di circa il 25%, sfidando lo scetticismo degli investitori che avevano scommesso contro gli asset italiani.

«L'allarmismo che hanno creato quando siamo stati al governo è stato assurdo», ha detto Borghi. E così «l'Euroscettico numero uno in Italia ha realizzato sostanziosi profitti con la scommessa sbagliata di Salvini», titola l'agenzia americana nel suo articolo.

2 – BORGHI REPLICA A BLOOMBERG SU VENDITA DEI BTP: “LI HO TENUTI FINCHÉ LEGA ERA IN MAGGIORANZA. CHIUNQUE È AL GOVERNO DOVREBBE FARLO”

Da www.ilfattoquotidiano.it

Claudio Borghi ne fa una questione di “trasparenza” e quindi definisce “assurdo dire che ho approfittato della scelta di Matteo Salvini“. Il leghista, presidente della commissione Bilancio della Camera, replica così al commento dell’agenzia Bloomberg, secondo cui “ha realizzato sostanziosi profitti con la scommessa sbagliata di Salvini” di far cadere il governo gialloverde. Borghi ha annunciato il 28 settembre dello scorso anno di aver comprato i titoli di Stato decennali: Btp che ha poi rivenduto pochi giorni fa, sempre comunicandolo su Twitter. Il suo profitto è stato di circa il 25 per cento. “Chiunque faccia parte di un governo dovrebbe investire nei Btp”, sostiene Borghi a ilfattoquotidiano.it.

La sottolineatura di Bloomberg riguarda il fatto che dall’8 agosto in poi, giorno in cui è cominciata la crisi di governo, il rendimento dei titoli di Stato è crollato per via “dell’ottimismo del mercato rispetto alle prospettive dell’Italia sotto una nuova leadership”. Quindi è in quel momento che è stato realizzata una parte considerevole del suo profitto. Una lettura che Borghi contesta: “Il rendimento dei Btp stava scendendo ormai da 7 mesi“. Il deputato leghista spiega che, proprio “per trasparenza, finché la Lega è rimasta in maggioranza ho tenuto i Btp“. “Li ho venduti quando è stato dato l’incarico a Conte, se si fosse andati a elezioni li avrei tenuti”, dice Borghi.

Il leghista quindi spiega perché ha scelto di vendere questa settimana, invece che per esempio farlo già l’8 agosto, quando il rendimento non era ancora arrivato al minimo record di giovedì. “In quel momento non c’era nessuna certezza che si sarebbe formata una maggioranza Cinquestelle-Pd. quindi non ho approfittato di nessuna ‘scommessa sbagliata’ di Salvini”, afferma Borghi sempre riferendosi a quanto scritto da Bloomberg. “Semplicemente – conclude – quando c’era al governo il Pd avevo solo titoli esteri e non avevo i Btp. Se ci ritorna, io rivendo i Btp”.

