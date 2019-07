SOVRANISTI ALL’AMATRICIANA – COME VOTERANNO I PARTITI ITALIANI SULLA NOMINA DELLA VON DER LEYEN A CAPO DELLA COMMISSIONE EUROPEA? GIORGIA MELONI VOTERÀ SÌ ALLA PUPILLA DELLA MERKEL, SALVINI CI STA ANCORA PENSANDO – VOTARE A FAVORE RAFFORZEREBBE LE CHANCE DI AVERE UN COMMISSARIO DI PROPRIO GRADIMENTO, MA SAREBBE UNA RESA ALL’ASSE FRANCO-TEDESCO…

Marco Antonellis per Dagospia

ursula von der leyen

Sono le giornate più calde per l'Europa e non solo meteorologicamente ma perché tra pochi giorni ci sarà il voto del Parlamento, martedì prossimo, quando l'assemblea in plenaria si esprimerà a voto segreto per decidere se accettare o meno la nomina della Von der Leynen a capo della commissione di Bruxelles.

ursula von der leyen e angela merkel

Ma come voteranno i partiti italiani? A quanto si apprende Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sarebbe orientata a votare Sì alla pupilla di Angela Merkel anche se attenderà l'ultimo momento per sciogliere ufficialmente la riserva.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI BY CARLI

La Lega di Matteo Salvini invece è di fronte ad un bivio: votare si alla portabandiera dell'asse franco-tedesco significherebbe senz'altro rafforzare le chance di avere un commissario di proprio gradimento in Europa ma vorrebbe anche dire chinare il capo a quell'asse tanto odiato dall'elettorato leghista (e non potersi più scagliare in futuro con veemenza contro la commissione di Bruxelles).

matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 11

Al momento da via Bellerio non hanno ancora preso una decisione definitiva anche se il Capitano "ci sta pensando" che tradotto significa: non è escluso che la Lega voterà a favore. E in casa 5Stelle? Luigi Di Maio preferisce tenere le mani libere. Insomma, per dirla alla Renzi, sta preparando i pop corn.

