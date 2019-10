SPETTRO DELLE MIE BRAME - JENA: “DA MARX A ZINGARETTI: UNO SPETTRO SI AGGIRA PER LA SINISTRA ITALIANA, LO SPETTRO DI GIUSEPPE CONTE” - DI MAIO S'È ROTTO DEL PROTAGONISMO DI “GIUSEPPI”. GLI STA RUBANDO LA SCENA TRA GLI ELETTORI 5 STELLE E INFATTI NON PASSA GIORNO CHE SI METTA A CRITICARE QUALCHE PROVVEDIMENTO PREVISTO DALLA MANOVRA - L’ASSE CON RENZI E LA CONVOCAZIONE DEI MINISTRI GRILLINI ALLA FARNESINA

GIUSEPPE CONTE

1 - SPETTRI

Jena per “la Stampa” - Da Marx a Zingaretti: uno spettro si aggira per la sinistra italiana, lo spettro di Giuseppe Conte.

2 - DI MAIO AVVISA CONTE E PD: CONCLAVE 5S ALLA FARNESINA

Estratto dell’articolo di Luca De Carolis per “il Fatto quotidiano”

luigi di maio giuseppe conte

La distanza sta diventando un crepaccio. "Voglio vederci chiaro" avverte all' ora di cena Luigi Di Maio, ed è un bello sgarbo, innanzitutto verso Giuseppe Conte: il premier che vuole abbassare la soglia per l' uso del contante, multare i commercianti senza Pos, insomma combattere l' evasione (anche) puntando sui pagamenti elettronici.

giuseppe conte luigi di maio 3

Invece Di Maio no, proprio no, lui "non ci sta a scatenare una guerra tra poveri", non vuole che "l' idraulico, l' elettricista o il tassista siano considerati il simbolo dell' evasione".

Così con un pugno di righe il capo politico del M5S convoca per questa mattina tutti i ministri a 5Stelle alla Farnesina, il suo ministero, per discutere della manovra che, è evidente, non gli piace.

LUIGI DI MAIO MATTEO RENZI zingaretti di maio

"Tutto è stato approvato salvo intese perché non c' è ancora un accordo su tante cose e come prima forza politica del Parlamento dobbiamo fare le cose perbene" fa sapere con la consueta, obliqua formula "Di Maio ai suoi", E il capo che in realtà vuole parlare a tutti spiega che "i principali problemi sono sulle partite Iva colpite dalla riduzione della flat tax" e sul pacchetto anti-evasione "che finisce per colpire di nuovo i commercianti".

Nicola Zingaretti Luigi Di Maio Giuseppe Conte

Avvisa il Pd, ma soprattutto morde Conte, il presidente "terzo" con cui sabato scorso aveva condiviso un palco a Napoli, e la folla l' aveva scaldata più lui, l' avvocato. E già il giorno dopo, nel comizio conclusivo, Di Maio gli aveva presentato dei paletti. "I piccoli commercianti e gli artigiani non possono essere penalizzati" aveva teorizzato.

luciana lamorgese paola de micheli giuseppe conte luigi di maio

(…) L' obiettivo è ergersi a protettore di parte del ceto medio per tenere politicamente al centro, così da non farsi sommergere da Conte e da Matteo Renzi, che al centro deve trovare voti per sopravvivere. Così i dimaiani ripetono che nel Consiglio dei ministri di lunedì bisognerà rimettere mano alla manovra. Ma il come è tutto da vedere. "Si sta sempre più allineando a Renzi" soffiano nell' attesa voci critiche del M5S , che ricordano l' asse di qualche giorno fa contro gli aumenti selettivi dell' Iva. (…)

giuseppe conte luigi di maio

3 - DI MAIO CRITICA LA MANOVRA STOP DA CONTE: È GIÀ APPROVATA

Estratto dell’articolo Dino Martirano per il “Corriere della sera”

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Luigi Di Maio vorrebbe «riaprire la manovra», la cui cornice è già stata inviata a Bruxelles, addirittura con una nuova discussione nel Consiglio dei ministri di lunedì. Ma di fronte ai mal di pancia dei grillini e dei renziani, il premier Giuseppe Conte, non nasconde di essere irritato e tiene il punto, ricordando a tutti che la «manovra è stata approvata salvo intese e quindi ci sono aspetti sui quali si può ragionare» ma anche che lunedì l' ordine del Consiglio dei ministri è dedicato al decreto terremoto. In altre parole, ha detto il premier prima di volare a Bruxelles, «l' impianto della manovra non si tocca» e le proposte di modifica «le esaminerà il Parlamento». Ma la fermezza di Conte e la compostezza del Pd e di Leu, che non mettono in discussione la manovra, non arginano i ripensamenti sollevati dal capo politico del M5S. (…)

conte di maio giuseppe conte luigi di maio alfonso bonafede

giuseppe conte luigi di maio dario franceschini giuseppe conte giuseppe conte democristiano luciana lamorgese giuseppe conte luigi di maio 1