SPIFFERI&VELENI DAL NAZARENO - DOPO IL VIA LIBERA ALLA FIDUCIA AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ SI APRE LA PARTITA DEI SOTTOSEGRETARI CHE DOVRANNO AFFIANCARE I MINISTRI DEL CONTE BIS - OCCHI PUNTATI SUL PIDDINO MANZELLA, ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO IN REGIONE LAZIO. POTREBBE ESSERE LA CHIAVE DI UN’OPERAZIONE CHE… - ECCO I NOMI CHE SI FANNO AL NAZARENO (DOVE SI FIDANO PIU’ DI CONTE CHE DI RENZI…)

Dagonews

zingaretti renzi

Dopo il via libera alla fiducia al governo giallo-rosé si apre la partita dei sottosegretari che dovranno affiancare i ministri del Governo Conte bis. Occhi puntati su Manzella, assessore allo Sviluppo Economico in Regione Lazio. Potrebbe essere la chiave di un’operazione per attrarre i grillini nell’orbita della maggioranza zingarettiana alla Pisana. Manzella andrebbe a fare il sottosegretario (al MISE o all’Innovazione) e il suo posto in giunta sarebbe preso da un tecnico di area pentastellata.

gian paolo manzella

Tra i nomi che si fanno al Nazareno per i ruoli di sottogoverno ci sono Emanuele Fiano e Achille Passoni per il Viminale mentre il Movimento 5 Stelle conferma Sibilia. All'Economia il PD dovrebbe indicare Misiani. Ci si chiederà dove andrà il figlio del governatore della Campania, Piero De Luca (Trasporti o MISE?) e se Giacomelli farà il sottosegretario con delega alle Telecomunicazioni o magari andrà all’Agcom. Il veltroniano Verini viene dato all’Editoria, la lottiana Sbrollini in pole come sottosegretario allo Sport. All’Istruzione troverà posto la renzianissima Ascani.

Armata PD - Renzi Zingaretti RENZI ZINGARETTI NICOLA ZINGARETTI E MATTEO RENZI