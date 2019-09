SPIN NEL FIANCO – MERLO FA LA CERETTA A CASALINO, MORISI E A TUTTI GLI SPIN DOCTOR DEGLI ULTIMI ANNI, DA JIM MESSINA A FILIPPO SENSI: “E SE FOSSERO GLI EREDI DEI MAGLIARI ITALIANI? QUANDO IMMAGINIAMO CHE LA PERSONALITÀ POLITICA MOMENTANEAMENTE VINCENTE SIA COSTRUITA DA QUALCHE DEMIURGO CADIAMO TUTTI NELLA BOTOLA DEL LUOGO COMUNE – VELARDI BUTTÒ VIA I VESTITI OVIESSE DI DALEMA, LO PORTÒ DA UN SARTO PER GAGÀ E POI…

Dalla Bestia a Casalino l' imbroglio dello spin doctor

Francesco Merlo per “la Repubblica”

ROCCO CASALINO AL QUIRINALE

Davvero Rocco Casalino è più Conte di Conte, creatore e signore del suo signore, l' io senza io, il guru la cui personalità sarebbe quella di non avere personalità ma di fabbricare personalità? E se invece i moderni spin doctor fossero gli eredi dei magliari italiani? Chi ricorda Gianni Pilo, primo "sondaggista personale" di Berlusconi, e Luigi Crespi che inventò "il contratto con gli italiani"? E il simpatico Claudio Velardi che buttò via i vestiti Oviesse di D' Alema e lo portò da un sarto per gagà? Non sto parlando del consigliere del Principe, del gentiluomo di Corte e neppure del filosofo e dell' intellettuale organico ma della "bestia" di Salvini, di Luca Morisi, tanto per citare lo "stratega" sino a ieri venerato come mago Merlino.

ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE BY LUGHINO claudio velardi

E va bene che la vittoria è affollata e la sconfitta è solitaria, ma non appena Salvini è passato dagli osanna alle pernacchie, anche il suo "genio" è stato cacciato via dalla vetrina delle ombre che creano corpi e restituito agli impiegati di concetto. Eppure, nell' Italia assetata di romanzesco, Luca Morisi, che si autodefinisce "Digital philosopher", pareva un incrocio tra Seneca, Cicerone e Machiavelli quando "postava" la nutella e le boccacce luciferine del Capitano, la pasta, il mitra, la ruspa, le felpe e la zingaraccia.

iva garibaldi luca morisi matteo salvini massimo d'ALEMA rondolino VELARDI

So bene che ci sono bravi giornalisti che fiutano il vento prima che si levi e che non c' è leader senza consiglieri e ghost writer, professionisti a contratto che confezionano discorsi e proteggono le biografie, un lavoro che può esser fatto bene o male, ma sempre è degno di rispetto. Però cadiamo tutti nella botola del luogo comune quando immaginiamo che sia costruita da qualche Demiurgo la personalità politica momentaneamente vincente.

giuseppe conte esce dal senato con rocco casalino

Dunque Conte sarebbe inventato da Casalino che di un avvocaticchio di Foggia avrebbe fatto un vero presidente del Consiglio. Ovviamente più Casalino rimane nascosto più diventa segreto. E cambia anche il senso della sua spericolata biografia: il Grande Fratello da scuola di volgarità è promosso a scuola di dialettica; e ora che è eminenza grigia e stregone pensante anche le sue "gaffes" (contro i poveri, i vecchi, i down, i bambini e i giornali da chiudere) vengono dimenticate o derubricate a insolenze giovanili da poeta maledetto.

filippo sensi

E che dire dei miti stranieri, da Jim Messina a Steve Bannon, il diavolo del populismo che si è rivelato una macchietta? Chi può dimenticare Matteo Renzi e il suo Filippo Sensi che, come Sordi in Fumo di Londra, imitavano Tony Blair e Alastair Campbell? Dicono che lo spin doctor ("dottore del colpo a effetto") sia una trovata anglosassone, ma non è vero. È italiano il mistero di questa taumaturgia e Nino Martoglio l' ha celebrato nella famosa poesia sul ciarlatano che vende l' unguento miracoloso da fricàre nelle parti insofferenti: Alto là, il gioco di prestigiazioni / chi poco fa davanti a lei ci ho fatto,/ non è per scopo di speculazioni,/ ad uso d' arricòglieri col piatto.

