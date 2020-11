SPINOZA FLASH! - USA, LA CORTE SUPREMA AMMETTE: "ABBIAMO LASCIATO PER ULTIMO IL NEVADA SOLO PER FARVI FARE LE BATTUTE CON 'SE NEVADA'"

[@Emanuele_Cecala] — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) November 6, 2020

