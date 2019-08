LO SPORT PREFERITO DI VITTORIO FELTRI: MENARE LUIGINO DI MAIO - IL DIRETTORE DI “LIBERO” IMBRACCIA IL TWEET: “IL FATTO QUOTIDIANO PARAGONA DI MAIO A DYBALA. MI SEMBRA UN INSULTO ALLA TESTA OLTRE CHE AI PIEDI…” - QUALCHE SETTIMANA FA, PARLANDO DEL VICEPREMIER E DEL CASO ALITALIA, FELTRI AVEVA PICCHIATO DURO SCRIVENDO…

"Il Fatto Quotidiano paragona Di Maio a Dybala. Mi sembra un insulto alla testa oltre che ai piedi". Vittorio Feltri non usa mezze parole per esprimere tutta la sua bassa stima (per usare un eufemismo) nei confronti di Luigi Di Maio, il leader dei Cinquestelle di cui non ha mai parlato molto bene. E decisamente non è d'accordo con l'azzardato paragone calcistico proposto da Marco Travaglio sul suo quotidiano.

luigi di maio

Qualche settimana fa, parlando del vicepremier e del caso Alitalia, Feltri aveva toccato vette altissime. "Del problema si occupa un tanghero come Di Maio, un omino totalmente incapace di tenere la contabilità della serva. Se una ditta incassa dieci e spende 20 è fatale che vada a ramengo. Nel caso di specie pure un cretino sarebbe arrivato a una logica conclusione. Il mondo è pieno di flotte che applicano tariffe modeste, e possono tenere prezzi bassi poiché hanno tagliato drasticamente le spese, a cominciare da quelle del personale, che percepisce stipendi assai contenuti".