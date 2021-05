SPRECHI SENZA FR-ENIT - IL MINISTRO GARAVAGLIA TENTA IL RILANCIO DELL'ENIT, IL CARROZZONE DEL TURISMO NATO PER VALORIZZARE IL MADE IN ITALY E TRASFORMATOSI IN UNA MACCHINA CHE BRUCIA DENARO PUBBLICO E NON HA MAI PRODOTTO I RISULTATI PROMESSI. PER L'ENTE DEL TURISMO È STATO INDICATO GIUSEPPE ALBEGGIANI, MANAGER CON ESPERIENZE NELLO SPORT. I DUBBI DELLE FEDERAZIONI DEL SETTORE...

Andrea Montanari per "MF - Milano Finanza"

Rilanciare per l' ennesima volta un ente pubblico la cui reputazione, fino a due anni fa, ossia pre-Covid, «era pari a zero», definizione dell' ex ministro della Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio (oggi sottosegretario alla stesso dicastero), non è impresa facile.

Anche perché la definizione di «carrozzone» per l' Enit (Agenzia nazionale per il turismo) non è certo nuova, anzi affonda nella notte dei tempi essendo stato fondato nel 1919. Così ora tocca a un altro esponente di spicco del Carroccio, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, imbattersi in una sfida ardua per un' entità che ha 26 uffici (e personale) nel mondo e non ha mai prodotto i risultati promessi. Al punto che nel 2015 l' Enit fu commissariato dall' allora titolare dei Beni Culturali, Dario Franceschini (ministero che guida nuovamente), spingendo i dipendenti a chiedere all' ex premier Matteo Renzi la «rottamazione» e l' accorpamento in Ice.

Il progetto è partito in queste ore: ieri Garavaglia ha informato via lettera i vertici di Federalberghi, Fedeturismo Confindustria, Confturismo Confindustria, Assoturimo Confesercenti e Fiavet, che intende nominare quale nuovo a.d. dell' Enit Giuseppe Albeggiani, in sostituzione di Giorgio Palmucci, nominato a inizio 2019 (ex Club mediterranee Italia e Hotelturist), la cui gestione, anche e soprattutto causa Covid-19, non ha lasciato un buon ricordo tra gli operatori del settore. Il fatto è che, secondo quanto appreso, il curriculum di Albeggiani ha lasciato perplessità tra gli addetti ai lavori.

Il manager di Mantova, 56 anni, laureato all' Università Sapienza di Roma e con specializzazioni negli Usa (Yale e Ucla) non ha maturato particolari esperienze in ambito turistico. Nel suo corposo curriculum figurano incarichi per la Sampdoria, il Volley Pesaro, in agenzia creative (J. Walter Thompson e Saatchi&Saatchi), in Bulgari America, in startup (TheBe) e nella società di consulenza da lui fondata Etnocom Etnomktg. Da febbraio Albeggiani lavora per la società di consulenza inglese The Mind at Work.

Insomma, si mormora nei corridoi delle federazioni coinvolte da Garavaglia (devono dare un parere sulla figura dell' a.d. di Enit) nulla a che vedere con il turismo. Va detto che il cda dell' ente, composto da tre membri, ha un imprinting ministeriale: il dicastero del Turismo nomina presidente (una donna per la parità di genere) e il top manager.

Il terzo consigliere, invece, è espressione delle Regioni.

