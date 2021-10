SPUTNIK, ABBIAMO UN PROBLEMA - MENTRE IL VIRUS IN RUSSIA CONTINUA A ESSERE FUORI CONTROLLO, PUTIN È DIVENTATO QUASI INVISIBILE, RINTANATO DELLA SUA BOLLA - È RIMASTO CHIUSO NELLA SUA RESIDENZA FUORI MOSCA, TORMENTANDO I FUNZIONARI, HA FATTO COSTRUIRE TUNNEL SPECIALI PER INZUPPARE I VISITATORI NEL DISINFETTANTE E HA SPESO 85 MILIONI DI DOLLARI IN ALLOGGI DI QUARANTENA PER CHI ENTRA IN CONTATTO CON LUI: NON SI FIDA DEL VACCINO CHE HA TANTO SPONSORIZZATO?

Articolo dell'Economist dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

vladimir putin con la tuta hazmat 3

Freschi di vittorie a Tokyo, i medagliati olimpici russi si stavano preparando per un ricevimento con Vladimir Putin all'inizio di questo mese quando è stato detto loro che avrebbero trascorso una settimana in quarantena prima di incontrare il presidente.

"Non posso ancora credere che dovrò rimanere in una stanza per sette giorni," scriveva Angelina Melnikova, una ginnasta, sui social media. Ma il provvedimento non è nuovo: alti funzionari, giornalisti e persino veterani della seconda guerra mondiale hanno dovuto auto-isolarsi prima di avvicinarsi all'uomo che è stato al timone della Russia per oltre due decenni, e che la prossima settimana compie 69 anni – scrive The Economist.

vladimir putin con la tuta hazmat 2

Quando la Russia ha registrato per la prima volta un'impennata di casi di coronavirus nel marzo dello scorso anno, Putin ha indossato una tuta hazmat gialla per visitare il principale ospedale covid-19 di Mosca.

vladimir putin con la tuta hazmat 1

Le telecamere della tv di stato lo hanno ripreso mentre si scattava selfie con il personale e stringeva la mano al primario dell'ospedale, Denis Protsenko. "Nessun capo di stato ha mai osato avvicinarsi così tanto agli infetti", ha detto il capo propagandista del Cremlino, Dmitry Kiselyov, nel suo notiziario della domenica sera. Tutto normale per un uomo forte che ha costruito la sua reputazione su acrobazie da uomo d'azione.

meme su vladimir putin con la tuta hazmat

Ma nei mesi successivi, forse nessun leader mondiale è stato così protetto dal virus. Giorni dopo la visita all'ospedale di Putin, Protsenko ha annunciato che lui stesso era malato di covid-19, e Putin si è rintanato nella sua residenza fuori Mosca, tormentando i funzionari tramite video-link mentre il suo indice di gradimento affondava.

Tunnel speciali sono stati installati presso la residenza per inzuppare i visitatori nel disinfettante. Alexei Navalny, la principale figura dell'opposizione russa, che ora è in prigione, ha coniato un nuovo soprannome per il suo nemico politico: "nonno in un bunker".

vladimir putin 3

A marzo, la BBC ha riferito che il Cremlino ha speso 85 milioni di dollari in alloggi di quarantena per il personale e i visitatori che entrano in contatto con Putin e altre misure per garantire il suo stato di salute.

vladimir putin

Questa cifra è ancora più sorprendente se si considera che la Russia ha un vaccino funzionante dallo scorso agosto, quando il presidente ha approvato il vaccino Sputnik V. Il 14 settembre Putin ha annunciato che stava andando in auto-isolamento dopo che sono stati rilevati casi di contagio nella sua cerchia ristretta, meno di tre mesi dopo aver rivelato di essere stato vaccinato.

È emerso due settimane dopo, per essere visto incontrare il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan il 29 settembre. Ma i moscoviti non si aspettano di vederlo in giro.