26 mar 2021 13:40

UNO SPUTNIK NELL'OCEANO - ALDILÀ DELL'EFFICACIA SUL VACCINO DI PUTIN, I DUBBI GROSSI SONO LEGATI ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA RUSSIA: QUANTE DOSI PUÒ DAVVERO GARANTIRE ALL'EUROPA? - NUMERI NON UFFICIALI DICONO CHE MOSCA HA IMMUNIZZATO SIN QUI 4 MILIONI DI PERSONE SU UN TOTALE DI 144 MILIONI DI ABITANTI: NON SI CAPISCE COME POTREBBE AIUTARE L'UE IN DIFFICOLTÀ A DARE IMPULSO ALLA SUA CAMPAGNA VACCINALE...