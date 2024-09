UNA SPUTTANESCION MONDIALE - I GIORNALI INTERNAZIONLI SPERNACCHIANO L'ITALIA PER L'AFFAIRE SANGIULIANO-BOCCIA - "REUTERS: "IL MINISTRO DELLA CULTURA HA MESSO IL GOVERNO IN RIDICOLO, FORSE MELONI LO VUOLE TENERE PERCHÉ NON HA SOSTITUTI VALIDI, E POI C’È QUALCUN ALTRO CHE BALLA, COME DANIELA SANTANCHÈ" - LA TV NAZIONALE SPAGNOLA: “NON ERA MAI CAPITATO DI VEDERE UN MINISTRO CHE AMMETTE IN TV DI AVERE UN’AMANTE, SI È MESSO A PIANGERE IN PRIMA SERATA. PRIMA HA DETTO UNA COSA, POI UN’ALTRA, IN SPAGNA NON SAREBBERO STRANE LE DIMISSIONI" - L'OLANDESE "DE TELEGRAAF": "MELONI È SERIAMENTE IN IMBARAZZO…"

Estratto dell'articolo di Vanessa Ricciardi per “il Fatto quotidiano”

MEDIA INTERNAZIONALI SUL CASO SANGIULIANO BOCCIA

Più che uno scandalo, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano “ha messo il governo in ridicolo” dice Gavin Jones, Breaking News Editor per l’Italia dell’agenzia internazionale Reuters: “Non capisco perché Giorgia Meloni lo tenga, non sembra un peso massimo del governo, comunque ha portato molto imbarazzo. Ha già attirato molte prese in giro, e ha abbassato il profilo dell’esecutivo, inoltre c’è il grosso punto interrogativo se Boccia possa svelare altre cose imbarazzanti”.

La storia della “misteriosa bionda” Maria Rosaria Boccia, l’amante del ministro quasi nominata consigliera per i grandi eventi, è rimbalzata sui siti internet dei giornali di mezzo mondo. […] Begoña Alegría, corrispondente in Italia della Tv nazionale spagnola, spiega: “Non mi era mai capitato di vedere un ministro che ammette in tv di avere un’amante, si è messo a piangere in prima serata. Prima ha detto una cosa, poi un’altra, la sua immagine ha perso valore. In Spagna non sarebbero strane le dimissioni, certo adesso sarà Meloni a dirlo”.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024

Il quotidiano olandese De Telegraaf aggiorna i suoi lettori con notizie firmate da Maarten van Alderen, presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia: “L’attenzione c’è”, conferma. Il titolo del primo pezzo individua il problema: “Anche Meloni è seriamente in imbarazzo" […] Lo spagnolo El Mundo è stato tra i primi a tirare in ballo la premier: “Meloni costretta a dare spiegazioni”. La testata austriaca Orf ha dedicato più approfondimenti al caso, con excursus sulle gaffe passate e aggiornamenti quotidiani. Si è aggiunta all’elenco la greca Newsit.

La mattina di ieri si è aperta in lingua inglese: Politico e Reuters. Rispettivamente: “Il ministro italiano ammette di aver cercato di assumere un’amante come consulente”, e “La relazione del ministro della cultura italiano mette alla prova la lealtà del primo ministro Meloni”. Immancabile Mosca: Ria Novosti ha raccontato i traballamenti del ruolo di Sangiuliano, mentre Sputnik ha inserito la confessione tv tra le notizie più importanti della giornata.

LE CARTE SEGRETE - MEME BY USBERGO

[…] Per Alegría “cambiare ministro prima del G7 non è una cosa semplice, non vorrei essere nei panni di Meloni a decidere”. Per Jones “gli scandali sessuali non sono una novità. I ministri ne parleranno con i loro staff e si faranno una sonora risata”. Per adesso “forse Meloni lo vuole tenere perché non ha tanti sostituti validi, e poi c’è qualcun altro che balla, come la ministra del Turismo Daniela Santanchè. L’equilibrio è delicato. Lei spera che passi la nuttata, ma se ci sarà un rimpasto è probabile che Sangiuliano salti”.

LA TROVATELLA DI POMPEI - VIGNETTA BY MACONDO maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1 affaire gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia su giornale rnd affaire gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia sul mundo carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 4 carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 1 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 4 MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO simona russo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2 meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia GENNARO SANGIULIANO - MEME meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 5 GENNARO SANGIULIANO COME CHIARA FERRAGNI - MEME meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 6 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia GENNARO SANGIULIANO MEME LA SCUOLA IL LIBRO E IL MOSCETTO - VIGNETTA BY MACONDO MARIA ROSARIA BOCCIA, GIORGIA MELONI E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY MACONDO MARIA ROSARIA BOCCIA CON GENNARO SANGIULIANO IL 5 AGOSTO 2023 (IL GIORNO IN CUI SI SAREBBERO CONOSCIUTI) genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 6 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 4 MEME SULLE CHAT TRA SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 1 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 5 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 2 genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 3 L INTERVISTA DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULLA STAMPA